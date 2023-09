Ucciso dopo una lite per il parcheggio a Napoli | 16enne confessa l' omicidio del musicista di 24 anni

È arrivata una confessione nel caso del musicista 24ennein pieno centro a Napoli per una banale lite causata da un motorino parcheggiato male : un ...della squadra mobile già poche orel'......all'alba di ieri in piazza Municipio a Napoliuna lite per motivi di parcheggio. Il giovane ha confessato ammettendo le sue responsabilità durante l'interrogatorio cui è stato sottoposto ...... secondo gli inquirenti, avrebbe detto il ragazzo 17enne che haMichelle, recentemente ... Una versione che gli inquirenti però hanno già smentito, poila perizia tecnica non sono state ...

Napoli, 24enne ucciso dopo lite per uno scooter parcheggiato male Sky Tg24

Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne, amava sounare il corno e si era formato nell'Orchestra Scarlatti Young. La tragedia è avvenuta all'alba di ieri, giovedì 31 agosto in seguito a una lite nata ...Quanto al comportamento tenuto dopo il delitto, stride con una perdita di controllo: "Vecchia non solo non ha prestato soccorso alla vittima, ma ha completato con algida lucidità il proposito ...