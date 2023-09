Uccisa l’orsa Amarena in Abruzzo

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 1 settembre 2023) . Task force di 100 uomini per la ricerca dei cuccioli, impiegati anche i droni La notizia scioccante dell’uccisione diha scosso profondamente la comunità. L’animale è stato vittima di colpi di arma da fuoco, sparati da un uomo nella periferia della città. L’uomo, identificato dalle autorità del Parco e successivamente dai Carabinieri, ha giustificato il suo gesto come un atto impulsivo e istintivo, scusandosi e affermando di aver sparato per paura. Questo tragico episodio ha destato indignazione e preoccupazione tra coloro che hanno sempre difeso la conservazione della fauna selvatica.era una delle femmine più prolifiche d’orso, contribuendo alla preservazione della specie. Nonostante occasionali danni alle attività agricole e zootecniche, il Parco aveva sempre provveduto a indennizzare i danni subiti, dimostrando che non ...