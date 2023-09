Uccisa l' orsa Amarena | a sparare un uomo di 56 anni | L' ho fatto per paura

Le operazioni svolte dagli investigatori dell'Arma hanno comunque arginato epiloghi più gravi di quanto verificatosi in considerazione del fatto che l'Amarena era in compagnia dei suoi due ...L'Amarena è morta,, in quello che fino a ieri sembrava un modello perfetto di integrazione fra cittadinanza e fauna. Ieri sera, 31 agosto, è stata ammazzata a colpi di fucile da un uomo alla ...L'Amarena è stataieri sera a fucilate da un uomo alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall'Area Contigua . L'uomo che l'ha ucciso è stato identificato dai ...

Abruzzo, uccisa a fucilate l'orsa Amarena. L'uomo che ha sparato: «Ho avuto paura». La condanna del ministro ... Open

La Procura di Avezzano ha aperto un fascicolo nei confronti del 56enne che ha ucciso l'orsa, per il reato 544bis del codice penale: l'uomo rischia dai 4 mesi ai 2 anni di reclusione.Antonia Klugmann, chef de L'Argine a Vencò, ha condannato l'uccisione a fucilate dell'orsa Amarena con un post su Instagram.