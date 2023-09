Uccisa a fucilate l' orsa Amarena simbolo del parco d' Abruzzo

(Di venerdì 1 settembre 2023) su Tg. La7.it - L'verso le 23 alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dalnazionale d'. La notizia, che in pochi minuti fa il ...

L'orsa Amarena è statada un uomo alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall'Area Contigua. La notizia è stata postata dal Parco Nazionale sulla sua pagina Facebook. Sul posto sono ...L'Orsa Amarenaverso le 23 alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco nazionale d'Abruzzo. La notizia, che in pochi minuti fa il giro del web, con tanto di foto dell'animale morto e ...Non aveva mai creato alcun tipo di problema all'uomo eppure per mano dell'uomo ha trovato la morte. L' orsa Amarena è statanella serata di giovedì 31 agosto alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall'Area Contigua. La notizia è stata postata dal Parco Nazionale sulla sua pagina ...

Orsa Amarena uccisa a fucilate in Abruzzo. Il Parco nazionale: «Mai creati problemi all'uomo» ilmessaggero.it

L'orsa Amarena è stata uccisa a fucilate da un uomo alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall'Area Contigua. La notizia è stata postata dal Parco Nazionale sulla sua pagina ...Era conosciuta per le incursioni con i suoi due cuccioli nei paesi del Parco. Identificato l'uomo che ha sparato ...