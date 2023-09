Uccisa a fucilate l' orsa Amarena simbolo del parco d' Abruzzo ' Ho sparato per paura'

AGI - E' statacon unain Abruzzo l'orsa Amarena, conosciuta per le sue incursioni nei centri abitati : lo ha reso noto il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise spiegando che sul posto, alla ...Amarena è entrata in un recinto "sbagliato" e un uomo l'ha. I cuccioli non si trovano. La comunità di san Sebastiano è scossa e indignata. Il Parco nazionale pure. "Un episodio ...L'Orsa AmarenaL'Orsa Amarenaverso le 23 alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco nazionale d'Abruzzo. La notizia, che in pochi minuti fa il giro del web, con ...

Uccisa a fucilate l’orsa Amarena in Abruzzo: dispersi i cuccioli Corriere della Sera

2' di lettura 01/09/2023 - Era la mamma dei Juan Carrito, l’orso marsicano diventato famoso sul web grazie alle sue simpatiche scorribande tra ‘paeselli’ e borghi. Anche Amarena, tra gli esemplari più ...Verso le 23 di giovedì 31 agosto l'orsa amarena è stata colpita da una fucilata alla periferia di San Benedetto dei Marsi.