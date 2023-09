Uccisa a fucilate l' orsa Amarena in Abruzzo Identificato chi ha sparato | “L’ho fatto per paura” L’ira del Parco | “Non siamo affatto modello”

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’animale non aveva mai attaccato nessuno. Sembra che l’animale fosse entrato nella proprietà dell’uomo. Si cercano ancora i due cuccioli, fuggiti dopo gli spari

Gli animalisti: "Colpa del clima di odio diffuso contro gli orsi". La condanna dalla commissione Ambiente del ...I soccorsi "L'Orsa Amarena è stataverso le 23 del 31 agosto, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco nazionale d'Abruzzo". La notizia, che in pochi minuti fa il giro del web, con tanto di foto ...È statacon una fucilata in Abruzzo l'orsa Amarena, conosciuta per le sue incursioni nei centri abitati. A divulgare la notizia è stato il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise spiegando che sul ...

Uccisa a fucilate l'orsa Amarena in Abruzzo. L'uomo che ha sparato: 'Ho avuto paura' - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA

Orsa Amarena uccisa a fucilate a San Benedetto dei Marsi in Abruzzo, la Rete individua l'assassino e si scatena contro di lui: “Vigliacco senza un briciolo di attributi”, “Pena esemplare e certa per ...L'orsa Amarena è stata uccisa a fucilate da un uomo. È successo alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall'Area Contigua, questa ...