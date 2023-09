Uccisa a fucilate l’orsa Amarena Era il simbolo del parco nazionale d’Abruzzo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Alle 23:00 circa di questa seraè stata colpita da una fucilata esplosa dal signor LA alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dale dall’Area Contigua. Sul posto sono prontamente intervenute le Guardie del, in servizio di sorveglianza, vista l’area in cuiera scesa coi suoi cuccioli. Sul posto è intervenuto il veterinario delcon la squadra di pronto intervento, che però ha potuto accertare solo la morte dell’orso vista la gravità della ferita. L’uomo è stato identificato dai Guardiae poi sottoposto ai rilievi a cura dei Carabinieri della locale stazione, intervenuti a seguito della chiamata dei Guardia. I rilievi per accertare la dinamica dei fatti sono in corso e andranno avanti tutta la ...

... quella dell'uccisione dell'orsa Amarena, ammazzata ada un uomo identificato dai guardia ...uomo ha imbracciato il fucile e sparato all'orsa e poi cosa ne sarà dei cuccioli dell'orsa...L'orsa Amarena, diventata un simbolo in Abruzzo per le sue pacifiche incursioni in diversi paesi, è statanella notte. A renderlo noto è l'ente Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise spiegando che sul posto, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, in provincia dell'Aquila, sono ...Solo pochi giorni fa l' orsa Amarena , insieme ai suoi due cuccioli, era stata ripresa mentre scorrazzava nel centro del paese di San Sebastiano dei Marsi in cerca probabilmente di cibo. I residenti ...

Uccisa a fucilate l’orsa Amarena in Abruzzo: dispersi i cuccioli Corriere della Sera

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha detto che "la notizia dell'uccisione a colpi di fucile dell'orsa Amarena rappresenta un atto gravissimo nei confronti dell'intera Regione che ...