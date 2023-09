Uccisa 21enne afroamericana dalla polizia | le immagini shock dall’Ohio – Il video

(Di venerdì 1 settembre 2023) Negli Stati Uniti si riaccende la polemica per l’uso della violenza da parte della. Anche questa volta, la vittima è una persona. Si tratta di una donna di 21 anni di Columbus, nell’Ohio,lo scorso 24 agosto con un colpo di pistola. Si trovava all’esterno di un supermercato del Comune di Blendon Township, quando non ha rispettato l’alt degli agenti. La vittima era incinta e, nella sparatoria, è morta anche la bambina che portava in grembo. Nelleriprese con le bodycam degli uomini delle forze dell’ordine, diffuse dalle autorità dell’Ohio, si vedono gli ultimi istanti di vita di Ta’Kiya Young. Un agente si avvicina all’automobile, chiedendole di scendere dal veicolo. La donna si rifiuta e accelera: nella traiettoria, si trova un agente che prima le intima di fermarsi e poi spara. ...

