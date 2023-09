Tuttosport – Di Francesco esalta Kaio Jorge e Soulé | “Possono anche partire titolari”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 1 settembre 2023) 2023-09-01 19:46:29 Arrivano conferme da: Il Frosinone dopo l’ottima prova con l’Atalanta può subito confermare le buone sensazioni contro l’Udinese. I bianconeri hanno conquistato un solo punto in due giornate e avranno voglia di riscatto. Diin conferenza stampa ha parlato del match edei nuovi acquisti, in particolare delle condizioni diarrivati dalla Juventus e di Reinier preso in prestito dal Real Madrid. Udinese-Frosinone, le dichiarazioni di DiL’allenatore ha sciolto subito il dubbio sul portiere e sulle condizioni di Lirola: “Domani gioca Turati, nonostante Cerofolini abbia fatto bene e sono contento. Non ho convocato Lirola per farlo lavorare, ancora non ha la giusta condizione”. Sui nuovi ...