Tutti i look di Venezia 80

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il lungo tappeto rosso è pronto anche quest'anno a ospitare le grandi star del cinema e della televisione? Sicuramente, ma la vera domanda è: chi presenzierà questa 80esima edizione? Sono infatti molti che, in sostegno dello sciopero che ormai infiamma i lavoratori dello spettacolo americano da settimane, non faranno visita al lido. Nonostante ciò, non ci sono né conferme né certezze e il red carpet sarà una sorpresa per. Seguiamo qui insiemedi ogni serata! Caterina Murino, madrina di quest'anno, è tra le prime star ad arrivare e illuminare il lido con un totalverde firmato Giorgio Armani. Canotta e pantalone a palazzo della stessa tonalità con décolleté a punta, il tutto accompagnato da accessori Cartier. La supermodella Bianca Balti sceglie un totaldi jeans firmato ...

Tempo del Festival del cinema di Venezia, tempo di red carpet. Sebbene quest’anno, a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori a Hollywood, la presenza delle grandi star sia ridotta, la kermesse ...Ferrari Venezia 2023 red carpet: da Adam Driver a Patrick Dempsey, Olga Kurylenko e Caterina Murino, tutti i look delle celebrity al Lido.