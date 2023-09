(Di venerdì 1 settembre 2023) (Adnkronos) – Contro il tumore alin stadio avanzato laterapia cosidetta 'metronomica', ada assumere ain normali compresse, è piùe meno tossica rispetto a quella tradizionale. Lo indicano i risultati delloaccademico Meteora-II, coordinato dall’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, sotto l’egida dell’IbcsG (International Breast Cancer Study Group), pubblicati su Jama Oncology. I dati erano stati anticipati all’ultimo congresso Esmo (European Society of Medical Oncology) di Parigi, ben accolti dalla comunità scientifica e dai pazienti. Grazie allo'Meteora' – spiegano gli autori – abbiamo una ulteriore opzione terapeutica per le nostre pazienti che devono ricevere una ...

Tumori: lo studio, efficace la chemio per cancro seno a casa con pillole a basse dosi La Gazzetta del Mezzogiorno

Oncologa Munzone: 'Meglio rispetto a cura standard in ospedale, non causa caduta di capelli e migliora qualità vita'