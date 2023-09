commenta 'Il primo errore che commettono le vittime diè pensare che stiano chattando con una sola persona. Spesso, a rispondere ai messaggi sono soggetti diversi, che lo fanno per lavoro. Abbiamo accertato che, per ogni vittima, dall'...Sono finita nelle mani di una banda di criminali dediti alle. Mi hanno plagiata, spaventata, e continuano a minacciarmi tuttora. Ho perso 200mila euro e, per far fronte ai debiti, ho ...online 31 agosto 2023 19:02 Dollari con il timbro delle Nazioni Unite e documenti falsi: così i truffatori incastrano le vittime - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli ...

Truffe affettive, l'esperta: "Per ogni vittima c'è uno staff di 6 truffatori" TGCOM

«Tutto è iniziato quando mi sono iscritta a Facebook, volevo trovare i miei vecchi amici sui social. Dopo qualche settimana ho accettato l’amicizia di un uomo che diceva di essere un generale american ...Frodi fino a 400 mila euro spesso nate sulle app di dating. Nel 2014 i raggiri tracciati erano 32 oggi sono 3 mila. I dati dell'osservatoro Acta ...