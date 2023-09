Trevisani | «Inter quasi passeggiato col Benfica Sorteggio bene»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023) Riccardoha ricordato su Sport Mediaset gli ultimi due scontri dell’contro ilin Champions League.a parere del giornalista positivo. AVVERSARI –ricorda: «L’ha già giocato colche dobbiamo dire viene da una stagione super. Ha vinto il campionato, però i nerazzurri li hanno battuti per 2-0passeggiando senza faticare. Hanno fatto più fatica quando erano 5-1 on aggregate che hanno preso due gol sul finale. Quando la gara era aperta non c’è stata storia, quindi per l’molto. La struttura nerazzurra è molto importante, però c’è da dire che non sarà sempre così semplice»-News - Ultime notizie e ...