Treno investe operai | Cgil | “Alta adesione allo sciopero in Campania”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutianche inper la sicurezza dei lavoratori addetti alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, proclamato dalle segreterie nazionali di categoria di, Cisl e Uil in seguito al gravissimo incidente ferroviario accaduto la notte tra il 30 ed il 31 agosto scorsi nella tratta ferroviaria tra Brandizzo e Chivasso, in Piemonte, nel quale hanno perso la vita cinque lavoratori. “Un’massiccia – sottolinea il segretario generale FiltNapoli e, Angelo Lustro – a testimonianza di quanto la comunità dei Ferrovieri sia unita nel dolore e nella rabbia per quanto tragicamente accaduto. É sempre ai limiti dell’inopportunità esprimere giudizi di merito in ...