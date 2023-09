Trasferimenti | quando chiude il mercato 2023 e a che ora in Lega | Premier | Serie A; Lega Saudita…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 1 settembre 2023)-09-01 14:19:40 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Voitutti i club cercano di avere sempre la rosa migliore, e periodo di riposo dalla competizione è il momento migliore per farlo. Luiestivo Serve per avviare i grandi campionati europei con grandi cambiamenti nelle fila delle squadre che le fanno solo migliorare. Il calcio non si ferma e, dopo alcuni mesi di grande intensità, questosta per finire dopo un’estate turbolenta in cui il “Caso Mbappé” È stato ancora una volta il grande protagonista, un anno in più.ildei? IL i principali campionati europei, e altri campionati emergenti, scopri come si avvicina la fine deldei ...