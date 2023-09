Tragedia in città | uomo ucciso in strada | indagini in corso

Leggi su notizie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ancora un omicidio in. Questa volta ad essereè stato uninper cercare di ricostruire meglio la dinamica di quanto successo.insull’omicidio di una Roma. Secondo quanto riferito da TgCom24, il cadavere senza vita è stato rinvenuto in un carrello nella zona di Tor Sapienza, ma non si hanno particolari dettagli sull’identità della vittima. Dalle prime informazioni si ipotizza che si tratti di un migrante considerando che la scoperta è avvenuta davanti ad uno stabile occupato da cittadini africani. Omicidio a Roma:in– Notizie.com – © AnsaSono in, comunque, tutti gli approfondimenti del caso per cercare di ricostruire meglio la ...