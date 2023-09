Tragedia di Brandizzo | giallo sul nulla osta formale per l’avvio dei lavori sui binari

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’unica cosa certa, al momento, è che isuidel convoglio che a, alle porte di Torino, ha ucciso 5 operai “sarebbero dovuti iniziare soltanto dopo il passaggio di quel treno” piombato sul gruppo all’improvviso, inatteso, ad una velocità di circa 100 chilometri orari, travolgendoli. Sul quotidiano on line Fs news, Rete Ferrovisris italiana spiega che è questo ciò che prevede la procedura: “per quanto riguarda la velocità del treno investitore, le condizioni della linea gli consentivano in quel tratto di raggiungere una velocità massima di 160 km/h”, aggiunge la società. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, al momento a carico di ignoti sul disastro di. E l’indagine per far luce sulladi ...

Ma nelladici sono anche le storie dei due operai sopravvissuti, che su quel binario lavoravano insieme ai colleghi e agli amici di una vita, e dei due macchinisti che viaggiavano ...Laalla ferrovia dinon è dovuta ad 'errore umano, è sistema complessivo che non funziona', ha detto. 'Questo governo ha privatizzato gli appalti' e oggi 'all'origine degli ...Il dolore per ladiunisce il Palazzo, anche se non manca qualche nota polemica da parte del Pd e dell'Anpi. Eccezioni, comunque, in un clima di cordoglio e unità nazionale. A testimoniare la ...

Tragedia di Brandizzo: il cordoglio del mondo politico Radio Gold

"Come è sempre doveroso fare, attenderemo i risultati delle indagini per capire le responsabilità, ma in tragedie come questa in cui lo sgomento è sopraffatto solo dal dolore e dall'incredulità di com ..."