Tragedia Brandizzo | parlano i due superstiti | “Non ci siamo accorti di niente”

(Di venerdì 1 settembre 2023)i dueche hanno visto morire sotto i loro occhi i cinque colleghi travolti dal treno Il treno è arrivato ad alta velocità(160 chilometri l’ora). Nessuno è riuscito ad accorgersene in tempo. Per cinque operai non c’è stato assolutamente nulla da fare. Un impatto ed una morte a dir poco terribile per Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Aversa e Kevin Laganà. Si trovavano sui binari quando sono stati travolti dal mezzo. Insieme a loro erano presenti anche altri due colleghi che sono riusciti a salvarsi miracolosamente.(Ansa Foto) Notizie.comAndrea Girardin Gibin, 50enne di Borgo Vercelli caposquadra della Sigifer, e Antonio Massa, 45 anni, tecnico manutentore di Rfi, sono ancora sotto shock. ...