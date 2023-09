Traffico Roma del 01-09-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023) Luceverdebene trovati all’ascolto sul grande raccordo anularein coda per lavori in carreggiata esterna tra l’uscita Laurentina Ardeatina sulla tangenziale si sta in coda pertra luci per via Tiburtina e via Salaria direzione Stadio Olimpico E permangono i disagi disull’autostrada del Sole dove si sta in coda persulla bretella autostradale tra la A24-l’aquila-teramo e l’uscita di Valmontone in direzione Napoli rimosso in precedenza un incidente questa sera 20:45 lo stadio OlimpicoMilan al via le consuete modifiche alla viabilità nell’area del Foro Italico inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria prima e dopo la gara per raggiungere lo stadio suggeriamo l’utilizzo della trasporto pubblico con le 16 ...