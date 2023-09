Traffico Roma del 01-09-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023) LuceverdeMary trovati all’ascoltoin coda sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra riuscite a Laurentina e Appia ed anche in interna rallentamenti pertra Casilina e trafficata la tangenziale Tra l’uscita per via Tiburtina e via Salaria direzione Stadio Olimpico trafficate le vie del centro in queste ore e questa sera 20:45 lo stadio Olimpicomeno Anna dal primo pomeriggio al via le consuete modifiche alla viabilità nell’area del Foro Italico inevitabili le ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria prima e dopo la gara per raggiungere lo suggeriamo l’utilizzo delle trasporto pubblico con le 16 linee bus che raggiungono la zona e la linea 2 del tram da Piazzale Flaminio e proseguono i lavori in piazza Pia cambia la viabilità in alcune strade di prati da piazza non si può ...