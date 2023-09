Traffico Roma del 01-09-2023 ore 15 | 30

(Di venerdì 1 settembre 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto sul grande raccordo anularein coda per incidente sulla carreggiata esterna tra le uscite Bufalotta Salaria esiste ancora per curiosi sulla carreggiata posta tra le uscite per labbro e via Salaria in carreggiata internarallentato per lavori eintenso tra uscita Prenestina e da Appia ed anche cose pertra uscite Laurentina e abbia ancorain coda per incidente sull’auto sole tra le bivio per laNapoli è quello per la 24L’Aquila Teramo in direzione di Firenze iniziati i lavori in via della Camilluccia con senso unico alternato tra via Stresa e Piazza dei giochi Delfici In quest’ultima direzione i prati Per consentire i lavori in piazza Pia è cambiata la ...

Roma, 1 settembre 2023 – A causa dei lavori legati all’apertura del cantiere di piazza Pia, in zona San Pietro-Prati sono in vigore alcuni cambi di viabilità e deviazioni con ripercussioni sul traffic ...In programma alle 20.45 di oggi, venerdì 1 settembre, allo Stadio Olimpico l’incontro di calcio tra Roma e Milan, partita valida per la terza ...