Traffico Roma del 01-09-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023) LuceverdeMary trovati dalla redazione per manico delsul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est e coderallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscitenina Ardeatina al Flaminio la polizia locale Ci segnala ancora la chiusura di via Giuseppe Pisanelli a causa della caduta di un ramo in prossimità di via Pasquale Stanislao Mancini degli Atelier bus 61160 lungo la tangenziale est si rallenta tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico versocoda in prossimità della rotatoria tra la Nomentana e la paloma analoga situazione sulla Tiburtina da Guidonia rallentamenti Verso il raccordo anularee lavori sulla via Ardeatina code a tratti tra ...