Traffico Roma del 01-09-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionee code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est spostamenti in aumento sulla rete viaria della ilancora scorrevole sul Raccordo Anulare la polizia locale segnala al Flaminio la chiusura temporanea di via Giuseppe Pisanelli per alberi sulla carreggiata in prossimità di via Pasquale Stanislao Mancini prudenza nella guida code sulla Nomentana da Colleverde a Poggio Fiorito da oggi in corso interventi di rifacimento del manto stradale in via di Portonaccio riduzione di carreggiata da via Silvio latino avviati non è le due direzioni i lavori si protrarranno per tutto il mese non si escludono ripercussioni algià chiusa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena via di San Teodoro per ...