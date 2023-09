Toscana | cliente trova un clamoroso errore nello scontrino del supermercato | Che cassiereaudaci!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 1 settembre 2023), un uomo va a fare la spesa a Cerreto Guidi, ma sullosi becca un'amarissima sorpresa: ecco cosa gli è stato addebitato Cerreto Guidi è un affascinante comune situato in. Questo pittoresco borgo non lontano da Firenze offre molte attrazioni che catturano l'attenzione dei visitatori ed è, pertanto, una meta ideale per chi desidera immergersi nell'atmosfera e nella cultura della regione in questione. Uno dei punti di riferimento più noti qui è il Castello Mediceo, un'imponente fortezza che risale al XVI secolo e che fu costruita dalla famiglia Medici: serviva come residenza di caccia per il Granduca Cosimo I. Oggi, il luogo ospita un interessante museo che illustra la storia del territorio e della famiglia nobile, nonché una sala da pranzo ben conservata che offre uno sguardo autentico nella vita di corte ...