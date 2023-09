Tortina pronta in 2 minuti | preparala in microonde! Serve solo una tazza

Leggi su donnaup

(Di venerdì 1 settembre 2023) Se ami i dolci inin questa pagina troverai proprio la ricetta che fa per te. Qui di seguito infatti potrai scoprire la ricetta dellada preparare in soli 2direttamente nel tuo microonde. Questo dolce inoltre ad essere buonissimo e goloso è davvero soffice e delicato ed è molto digeribile proprio perché non contiene burro. Riuscirai a realizzare questa piccola torta leggera in pochissimie fidati sarà super golosa grazie ad un ingrediente amato da grandi e piccini ovvero al Nutella. Fidati: anche con la Nutella, il tuo dolce insarà leggero e se non ami molto questo ingrediente puoi sostituirlo semplicemente con una marmellata a piacere. Puoi arricchire il dolce utilizzando la granella di nocciole e il risultato sarà anche provvisto di una ...