Toro seduto in auto al posto del passeggero | follia sulle strade del Nebraska | VIDEO

(Di venerdì 1 settembre 2023) Un” aldela bordo di un’. E’ l’immagine che si è ritrovata davanti la polizia di Norfolk, in, Stati Uniti lo scorso 30 agosto. UnWatusi, noto per le enormi corna, era su una Ford Crown Victoria. La macchina guidata da Lee Meyer è stata privata di metà del parabrezza e del tetto per faral suo animale, chiamato Howdy Doody. L’uomo ha percorso l’strada per 58 chilometri con un cancello per il bestiame attaccato al lato delper consentire aldi essere legato. Poi, a seguito di numerose segnalazioni, è intervenuta la polizia che ha fermato l’uomo e il suo particolare… Il, diffuso ...

