Torna il caldo nel weekend | picchi fino a 33 gradi

(Di venerdì 1 settembre 2023) AGI - Con il mese di settembre ci lasciamo alle spalle l'estate e inizia l'autunno meteorologico ma la nuova stagione parte pero' senza particolari strappi e anzi il clima sarà ancora tipicamente estivo per diversi giorni. Un robusto campo di alta pressione andrà infatti rafforzandosi tra Europa e Mediterraneo nel corso delcon tempo stabile e temperature in rialzo sull'Italia. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano la prossima settimana all'insegna dell'estate settembrina, faràdi giorno ma senza particolari eccessi e con massime intorno a +30/33. Poche variazioni dunque nella prima decade di settembre che molto probabilmente sarà all'insegna della stabilità. Previsioni meteo per oggi: Al Nord Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali ma senza fenomeni di ...

Le previsioni meteo per i prossimi giorni In sintesi:ilun po' ovunque. L'anticiclone sub - tropicale Bacco si farà sentire domani, sabato 2 settembre, e in particolare domenica 3 settembre con un altro periodo di stabilità atmosferica con ...Il 2 settembre alle 14.30, dopo il grande successo della prima messinscena,alle grotte del ... con Alice accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte, si aggiunge il timbrodel violoncello ...Adesso,in Italia dopo il lungo procedimento per l'estradizione concluso il 4 luglio con il ... "Sarà un autunnoperché ci sarà un rush finale molto faticoso, in vista dell'ultima udienza ...

Dal primo weekend di settembre l’anticiclone sub-tropicale Bacco conquisterà l’Italia. Secondo IlMeteo.it, dopo un venerdì segnato dalle residue e isolate note instabili del ciclone Poppea, da sabato ...Le temperature inizieranno a salire in entrambi i valori e di giorni si torneranno ad accarezzare i 30-32°C al Centro-Sud e quasi i 30°C al Nord.