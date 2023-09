Torna il caldo | ma non sarà terribile | ecco le previsioni per i prossimi giorni

Non farà eccessivamente: il calore africano in arrivo non avrà molte ore a disposizione per intensificarsi . Le temperature dei prossimi giorni saliranno sopra i 30°C su gran parte delle ...Dopo il ciclone che ha portato temporali in diverse regioni, il fine settimana di sabato 2 e domenica 3 settembre vedrà l'arrivo di un nuovo anticiclone sub - tropicale. L'atmosfera si stabilizzerà e ...... la Cgil proclama scioperi generali al buio; la Schlein annuncia un autunnoa parlare di fascismo; Financial Times, Bloomberg, Cnbc, The Economist si divertono a fare le pulci alla ...

Previsioni meteo: torna il caldo, con l’anticiclone Bacco l’estate continua la Repubblica

L'anticiclone sub-tropicale sbarcherà nel nostro Paese durante il weekend, con un altro periodo di stabilità atmosferica con sole prevalente e temperature anche superiori ai 30 gradi.Sarà davvero estate anche a settembre. Non ci sono più dubbi: l'anticiclone africano ci riporterà ancora giornate estive regalandoci la tipica estate ...