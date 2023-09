Torino | Zapata | “Sono in un club storico | posso essere decisivo”

(Di venerdì 1 settembre 2023) “molto contento diqua, sin dall’inizio sia la società che i tifosi mi hanno dimostrato il loro affetto”. Queste le parole di Duvanda nuovo giocatore del“So che c’è tanto entusiasmo per il mio arrivo. Voglio ripagare questo affetto in campo e lo sforzo della società e del presidente, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto affinché io fossi qui. Nonun tipo di tante parole, mi piace di più che sia il campo a parlare per me. Spero che già da domenica possa far vedere tutte le mie capacità. Ho fame, voglio lasciare il segno anche qua. Questoè così, ho tanta voglia di fare bene.un giocatoreper questa squadra”. SportFace.

Discorsi avviati con il, che in attacco ha appena accolto Duvan. La società granata però non sembra disposta a voler aprire una trattativa a pochi minuti dal gong finale.Ore 17:10 - Il, prossimo avversario del Genoa, ha preso ufficialmente Duvandall'Atalanta. Ecco il comunicato del club orobico: "Atalanta BC comunica di aver ceduto aFC " a ...è un nuovo giocatore del- Dopo settimane piene di rumors, nel primo pomeriggio odierno è arrivata la tanto attesa ufficialità: Duvanè un nuovo giocatore del. Come ...

Arriva in prestito con obbligo di riscatto. AGGIORNAMENTO ORE 16:45 - Duvan Zapata è un nuovo calciatore del Torino. L'attaccante colombiano arriva in granata dall'Atalanta con un'operazione da circa ...Genova - Volata finale per il mercato, tentativo last minute per Pietro Pellegri, attaccante cresciuto nel settore giovanile del Grifone e attualmente chiuso al Torino dall'arrivo di Zapata ...