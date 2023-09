Torino | treno falcia 5 operai al lavoro | il messaggio di Papa Francesco

... trae Chivasso. Cinque operai al lavoro per sostituire i binari vicino alla stazione, ... cinque vite polverizzate da una 160 km orari il cui macchinista non era stato informato della ...Secondo i primi accertamenti degli investigatori il, che era diretto a, viaggiava a 160 km orari. Intanto, proseguono anche gli accertamenti da parte di Rfi per ricostruire la dinamica ...Mattarella, in mattinata, si trovava a Torre Pellice, sempre in provincia di, per un ... "Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da unmentre ...

Incidente ferroviario a Brandizzo (Torino), locomotore investe e uccide 5 operai | Rfi: lavori sarebbero dovuti iniziare dopo passaggio treno TGCOM

"Sono profondamente turbato dalla tragedia che ha cancellato 5 vite a Brandizzo nell’incidente ferroviario di questa notte, gettando nella disperazione cinque famiglie, gli amici, la popolazione. Preg ...Il più giovane aveva 22 anni, il più anziano 52. I cinque operai travolti e uccisi da un treno mercoledì notte sulla linea ferroviaria Milano-Torino mentre lavoravano su un binario della stazione di B ...