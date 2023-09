Torino - Lione | gara d' appaltato vinta da Itinera | Ghella e S Batignolles

...composto dalle italiane Itinera e Ghella e dalla francese Spie Batignolles ha vinto la gara d'appalto internazionale per i lavori del tratto italiano del tunnel di base della, del ...'La firma del contratto per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in Italia nell'ambito dellaè sicuramente un fatto simbolico di portata storica per il sistema infrastrutturale nazionale ed europeo. Si completa in questo modo l'assegnazione di tutti i 57,5 Km del tunnel ...Via il marchio Credit Suisse'), passando per le grandi opere ('Webuild, l'ordine australiano raddoppia a 7 miliardi') e le ferrovie ('Tav, galleria da 1 miliardo a Itinera'). IL FOGLIO ...

Torino-Lione: gara a cordata Itinera, Ghella, S.Batignolles Agenzia ANSA

Roma, 1 set. (askanews) - Il raggruppamento composto dalle italiane Itinera e Ghella e dalla francese Spie Batignolles ha vinto la gara d'appalto internazionale per i lavori del tratto italiano del tu ...Duvan Zapata si presenta al Torino. Il colombiano è arrivato ufficialmente dall’Atalanta ed è già pronto a scendere in campo con la maglia granata per fare quello che gli riesce meglio. Fare gol. Duva ...