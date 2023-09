Tor Bella Monaca Grave 60enne schiacciato dal camion

(Di venerdì 1 settembre 2023) CRONACA DI ROMA – Un incidente terribile ha coinvolto un autotrasportatore di 60 anni a Roma, che è statodal suomentre cercava di riparare un guasto. L’uomo ha fermato il mezzo pesante vicino a un distributore di benzina a Tor, ma mentre era sotto il, questo si è sfrenato e lo ha. Il 118 è intervenuto tempestivamente e lo ha portato in ospedale in codice rosso, con gravi traumi alla colonna vertebrale e alle gambe. Si attendono ulteriori accertamenti sulle sue condizioni.

Sono da poco passate le otto di venerdì 1 settembre quando il camionista è costretto ad arrestare la corsa del mezzo pesante per un'avaria in viale diMonaca, direzione Grande raccordo ...... con la scenografia di Monte Rosa, Cervino e Monte Bianco) e il30 - Passage au Malatrà (30 ... Unaescursione, alla portata di tutti, da fare in mountain bike " ma anche a piedi " è quella ...Al Parco Verde di Caivano (ma ha avuto notizie anche daMonica) ha incontrato l'Italia reale. Ne tragga le conseguenze. ©

Schiacciato dalle ruote del camion che stava controllando, grave un autotrasportatore RomaToday

Massa d’Albe - Bilancio positivo per la rassegna estiva del Teatro OFF di Avezzano e della compagnia Teatranti Tra Tanti dal titolo “Dal Tramonto all’Alba OFF”, che per quattro eventi, tra luglio e ag ...Schiacciato dalle ruote del camion che stava controllando. A rimanere gravemente ferito un autotrasportatore, soccorso dopo essere stato investito dal mezzo pesante che si era fermato poco prima per ...