Tokyo si arma per quasi 53 miliardi di dollari

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il Ministero della Difesa giapponese ha richiesto al suo governo un ulteriore aumento del budget per le spese militari necessario per commissionare nuove navi militari, aerei da combattimento F-35, finanziare lo sviluppo di armi ipersoniche e acquistare veicoli corazzati. Così il 31 agosto è stata presentata una richiesta di 52,9dial ministero delle Finanze per il prossimo anno fiscale che in Giappone inizierà il 1° aprile 2024. Si tratta di una cifra record che supera tutte quelle costantemente al rialzo cheha investito dal 2013, giustificata dal dover completare una modernizzazione spinta sia dalla minaccia missilistica della Corea del Nord, sia dalla crescente potenza militare esibita della Cina, sia dall’alleanza che Pechino ha stretto con mosca per svolgere esercitazioni nella regione confinante. La ...