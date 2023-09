Ti eviro Disastro a letto | chi è quest' uomo | scandalo internazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'ex amante del magnate francese dello Champagne Pierre Emmanuel Taittinger, 70 anni, è stata condannata a un anno di reclusione con sospensione della pena per molestie. La donna, Samira L., di 48 anni, secondo quanto riporta Dagospia, lo avrebbe persino inseguito con un coltello e minacciato di evirarlo e di ucciderlo. E avrebbe addirittura molestato anche la moglie Claire, la figlia Vitalie - che attualmente dirige l'azienda - e un'altra presunta amante. Di professione contabile, Samira L., "ha utilizzato il processo per avanzare accusese sulla loro vita sessuale che, di sicuro, hanno rovinato la pensione del 70enne che contava di godersi gli ultimi anni con la moglie". Taittinger che ha avuto una relazione con lei dal 2011 al 2014 l'ha denunciata per la prima volta alla polizia nel 2017. "La corte ha appreso che dopo che Taittinger aveva denunciato ...