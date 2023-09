The Promised Land | la recensione del film con Mads Mikkelsen

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il: The(Bastarden), 2023. Regia: Nikolaj Arcel. Cast:, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Melina Hagberg, Kristine Kujath Korp, Gustav Lindh, Morten Hee Andersen, Thomas W. Gabrielsson, Magnus Krepper, Søren Malling. Genere: drammatico, storico. Durata: 127 minuti. Dove l’abbiamo visto: alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in lingua originale. Trama: Ludvig Kahlen, soldato squattrinato che sogna di coltivare la terra per un giorno diventare ricco, entra in conflitto con il despotico proprietario terriero locale. Era il 2012 quando Nikolaj Arcel, sceneggiatore danese di una certa fama in patria, si fece notare a livello internazionale, lanciato dal concorso della Berlinale, con la regia A Royal Affair, vera storia di intrighi a corte con ...