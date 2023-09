The Equalizer 3 – senza tregua | le location del film

Leggi su screenworld

(Di venerdì 1 settembre 2023) Attualmente in sala, il film The3 –, diretto da Antoine Fuqua, è pieno di location facilmente riconoscibili per il pubblico nostrano: la pellicola è infatti stata girata interamente in Italia, per la precisione in Campania, fra Napoli e la Costiera Amalfitana. Le riprese del film sono iniziate a settembre del 2022 in Costiera Amalfitana, nello specifico nei paesi di Ravello, Maiori, Minori e Atrani, dove si sono svolte gran parte delle scene di azione del film. Nel comune di Atrani, il centro storico è stato blindato per 5 giorni, e il sindaco ha dovuto rassicurare gli abitanti del luogo, preoccupati dai frequenti rumori di sparatorie ed esplosioni. Successivamente la troupe si è spostata a Napoli, da sempre una delle location più amate da registi italiani e internazionali, allestendo il set dal 10 al 25 ...