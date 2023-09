The Batman 2 | rivelata la data di inizio riprese e forse il villain del film

È passato un pò di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto aggiornamenti su2 di Matt Reeves con Robert Pattinson, ma un nuovo rumor rivela la data di inizio delle riprese . Inoltre, secondo la stessa fonte, Clayface sarà forse coinvolto come villain principale. ...Animated Series Una piccola deviazione dai soliti territori, ma la proposta è talmente affascinante che sarebbe un peccato lasciarla indietro. Inedito per anni su qualsiasi piattaforma ...World is a Vampire" ('Il mondo è un Vampiro") cantavano gli Smashing Pumpkins in ' Bullet with ... quando l'ex dittatore si libra nel cielo in una sorta di perturbante mix tra Nosferatu e, ...

The Batman 2, svelato l'inizio delle riprese! Confermato un ... Everyeye Cinema

È stata rivelata finalmente la data di inizio produzione di The Batman 2 di Matt Reeves con al centro Robert Pattinson.Dopo la prima edizione, andata in scena nel 2022, torna Kairòs Open Air, il festival di teatro che risveglia la programmazione di settembre: è in programma da giovedì 7 a domenica 17 settembre con ...