The Batman 2 | la data ufficiale delle riprese e il nuovo villain del film!

(Di venerdì 1 settembre 2023) Rivelata ladi inizioper The2 con protagonista Robert Pattinson. Diretto da Matt Reeves, tra le novità anche ildel film L’universo esteso DC è pronto ad accogliere l’arrivo del sequel atteso di The2. Difatti, dalle ultime indiscrezioni rinvenute nel web; la produzione è pronta a dare il via alledelcapitolo diretto da Matt Reeves. L’universo cupo e realistico di Gotham City creato da Matt Reeves, è pronto ad accogliere con grande calore il ritorno di Robert Pattinson come protagonista. Pronto a vestire nuovamente i panni del magnate Bruce Wayne/, sarà accompagnato dal possibiledel film. ...

Matt Reeves è al lavoro su2 ma i dettagli sulla trama del film sono attualmente sconosciuti. Gira voce che potrebbe fare la sua comparsa Harvey Dent / Due Facce, così come potremo vedere un nuovo costume indosso a ......ha prestato la sua voce a Ra's al Ghul e Black Spider nei film d'animazione Son of: ... Gods and Monsters , composta da film comeAuthority,Brave andBold , Supergirl: Woman ...È passato un pò di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto aggiornamenti su2 di Matt Reeves con Robert Pattinson, ma un nuovo rumor rivela la data di inizio delle riprese . Inoltre, secondo la stessa fonte, Clayface sarà forse coinvolto come villain principale. ...

L’iconica serie animata di Batman, creata da Bruce Timm e Eric Radomski, fa il suo ritorno su Netflix dal 26 settembre. L’amatissima serie animata “Batman: The Animated Series,” una delle produzioni ...Chissà se il costume del Batman di Pattinson subirà un'evoluzione rispetto al primo film di Matt Reeves, una fan art ha provato a immaginarlo.