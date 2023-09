Tesla Model 3 | un aggiornamento di raffinatezza e prestazioni

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo sei anni dalla sua introduzione sul mercato automobilistico, la3 è pronta a stupire ancora una volta con il suo ultimoQuesta volta, la casa automobilistica ha messo in campo il suo know-how per portare illo a nuovi livelli die comfort, senza sacrificare le caratteristiche che hanno reso la3 così amata da oltre due milioni di automobilisti in tutto il mondo. Il rinnovamento di3 Uno dei punti focali di questoè l’aerodinamica migliorata, che non solo accentua il design elegante ma riduce anche la resistenza aerodinamica, il rumore del vento e aumenta l’autonomia. Le linee della carrozzeria sono state affilate, mentre le superfici sono state ...

La3 è berlina elettrica per antonomasia e rappresenta, ad oggi, una delle soluzioni più interessanti per chi desidera passare all'elettrico puro soprattutto nella nuova declinazione . ...Con due milioni di auto vendute dal suo debutto, avvenuto ben sei anni fa,3 è stata per diverse volte l'auto elettrica più venduta al mondo : un record battuto solo dalla sorella a ruote alte,Y ( qui la nostra video - prova ). Sono quindi maturi i tempi ...Debutta infatti la nuova serie di3. A 6 anni dal debutto il best seller mondiale (oltre 2 milioni di unità vendute) e cavallo di troia (a batterie) in tutti i mercati del "divino" Elon ...

Tesla Model 3 restyling Highland 2023: prezzo, dimensioni, interni autonomia - Quattroruote.it Quattroruote

Sei anni dopo l'uscita della prima auto dalla catena di montaggio, Tesla Model 3 si aggiorna nelle sue versioni a trazione posteriore e Long Range a trazione integrale. (ANSA) ...Immagini: TeslaC'è stato un nuovo tema che accoglie i visitatori del sito web di Tesla dall'inizio di venerdì: la prima pagina mostra due auto Model 3 su ...