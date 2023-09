Tesla Model 3 cambia faccia e punta a rimanere la regina del mercato

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nuovo look, maggiore range e un po’ di velocità diin meno per la versione 2024 della3....

3 si aggiorna. E lo fa sotto tanti punti di vista: design esterno, configurazione degli interni, tecnologia e sicurezza, autonomia massima. Un restyling che era atteso da tempo e che ...La3 è berlina elettrica per antonomasia e rappresenta, ad oggi, una delle soluzioni più interessanti per chi desidera passare all'elettrico puro soprattutto nella nuova declinazione . ...Con due milioni di auto vendute dal suo debutto, avvenuto ben sei anni fa,3 è stata per diverse volte l'auto elettrica più venduta al mondo : un record battuto solo dalla sorella a ruote alte,Y ( qui la nostra video - prova ). Sono quindi maturi i tempi ...

Tesla Model 3 restyling Highland 2023: prezzo, dimensioni, interni autonomia - Quattroruote.it Quattroruote

Dopo le numerose anticipazioni e i tanti “rumors” che si sono susseguiti negli ultimi tempi, l’atteso e tanto discusso restyling della Tesla Model 3 è stato finalmente svelato ufficialmente e non ha ...Tutte le novità del restyling della berlina elettrica americana: design più curato, materiali migliorati e maggiore autonomia di percorrenza ...