Terribile incidente stradale | un morto e tre feriti | traffico bloccato

(Di venerdì 1 settembre 2023) Une tre, è questo ilbilancio di unche si è verificato mercoledì al chilometro 65 della statale 650 Fondovalle Trigno, nei pressi del bivio di Fresagrandinaria. Coinvolti un mezzo pesante e tre auto, una Fiat Panda, una Fiat Multipla e una Infinity Q30. Il conducente di una delle autovetture, un molisano di 82 anni di Montemitro che viaggiava con la moglie a bordo della Fiat Panda, ha perso la vita nello schianto mentre tre persone sono rimaste ferite. >“Quanto costa la super scuola di Isabel”. Ilary Blasi, la figlia piccola pronta per tornare sui banchi: la retta è davvero per pochi (FOTO) È rimasto illeso invece il camionista. Scrive Chieti Today come: “Il ferito più grave, un giovane, è stato elitrasportato a Pescara mentre due donne sono state trasferite in ambulanza ...

'Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle cinque famiglie che piangono i loro cari che non torneranno più a casa perché sono morti mentre lavoravano. Questosul lavoro, l'ennesimo per il nostro Paese, sollecita in noi cittadini e nell'intera società civile un moto di sdegno e di indignazione. Ma non basta più. Morire in questo modo ..."Ma più di tutto chiediamo rispetto per queste vittime affinché nessuno in questavicenda ...che non vedranno i loro padri tornare a casa - afferma il presidente dell'Anmil - per un...... il ragazzo si ritrova in seguito a un, sempre provocato dal genitore con una lesione ... E nonostante tutto la sofferenza che il protagonista deve affrontare nel corso della sua...

Terribile incidente ferroviario a Brandizzo: treno investe sette operai sui binari, cinque morti TorinoToday

Terribile schianto avvenuto nella notte nel Trevigiano, vicino al ponte di Fener. Una donna di Caerano San Marco è stata estratta dalle lamiere, ma non ha avuto scampo: troppo gravi le ferite ...Mentre proseguono le indagini sull'incidente di Brandizzo, i sindacati hanno annunciato una sciopero dei manutentori ...