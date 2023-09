Terremoto nella notte in Italia | la situazione

Leggi su tvzap

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rivelato un nuovo fenomeno sismico in. Una scossa didi magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 04:52 di oggi, venerdì 1° settembre 2023. La zona recentemente, è stata spesso colpita da eventi sismici. (Continua dopo le foto) a Filicudidi oggi, venerdì 1° settembre 2023 L'INGV ha registrato unoggi alle 4:52. L'evento si è verificato all'Isola di Filicudi, in Sicilia. Il sisma secondo gli esperti è stato di magnitudo 3.4. La scossa registrata è stata di entità considerevole, ma non è stata ...