Tennis | Us Open Trevisan ko al secondo turno

(Di venerdì 1 settembre 2023) La toscana si è arresa di fronte alla russa Vondrousova con un duplice 6-2. NEW YORK (STATI UNITI) - Martinaè uscita di scena aldel singolare femminile degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. La toscana, numero

Sorrisi e pianti a New York ieri per ilitaliano nei match validi per il secondo turno degli US2023. Little Italy sul campo del Louis Armstrong Stadium: due rappresentanti del Tricolore a confrontarsi per l'accesso al terzo ...La toscana si è arresa di fronte alla russa Vondrousova con un duplice 6 - 2. NEW YORK (STATI UNITI) - Martina Trevisan è uscita di scena al secondo turno del singolare femminile degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. La toscana, numero 58 del mondo, ha perso contro la russa Marketa Vondrousova. La fresca vincitrice del ...NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo Jannik Sinner, anche Matteo Arnaldi ha ottenuto il pass per il terzo turno del singolare maschile degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui ...

Berrettini, grave infortunio e urla di dolore: si ritira dallo Us Open Tuttosport

ALTRI SPORT Tennis: US Open, Berrettini costretto al ritiro per infortunio Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Matteo Berrettini (n.36 del ranking) negli US Open. Il… Leggi ...Jannik Sinner si è qualificato per i sedicesimi degli US Open 2023 di tennis dopo aver vinto il derby al secondo turno contro Lorenzo Sonego: sabato l'azzurro affronterà lo svizzero Stan Wawrinka ed i ...