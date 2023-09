Tennis | Us Open | Sinner ritrova Wawrinka | i bookie spingono l' italiano agli ottavi

(Di venerdì 1 settembre 2023) New York, 1 set. - (Adnkronos) - Dopo la vittoria nel derby contro Lorenzo Sonego, Jannikè approdato al terzo turno dello Us, dove lo attende Stan. Il trentottenne svizzero, primo avversario di Jannik in uno Slam proprio a New York nel 2019, sta mettendo in mostra ancora una volta un'ottima condizione in questo torneo. Gli esperti di William Hill e Newgioco, però, puntano ancora su, vincente in entrambi gli incroci tra i due già avvenuti quest'anno. Il successo del numero uno d'Italia si gioca a 1,15 contro i 5,50 dell'avversario. Per quanto riguarda il set betting, in cima alla lavagna c'è il 3-0 in favore dell'altoatesino a 2,06, seguito dal 3-1 a 3,33. Una vittoria diper 3-2 paga 12,60 volte la posta. I betting analyst non si aspettano un incontro breve e poco ...

Non solo Jannik Sinner. C'è anche Matteo Arnaldi a fare compagnia al tennista altoatesino al terzo turno degli Us Open. Adesso Sinner affronterà uno fra Tomas Martin Etcheverry (numero 34 Atp) e Stan Wawrinka (ex numero 3 oggi 49), con cui ha debuttato in uno Slam proprio allo US Open del 2019, perdendo in quattro set. La fine del viaggio. Si è conclusa il 31 agosto 2023 agli Us Open la carriera di John Isner, un tennista capace di ottenere il massimo da questo sport sfruttando le proprie caratteristiche.

