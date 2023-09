Tennis | il calvario di Matteo Berrettini | una sequenza infinita di infortuni negli ultimi due anni

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) Non è un’esagerazione parlare diper, in riferimento all’atto agonistico. Ilta romano, ieri, è finito al centro della scena non nel modo in cui avrebbe voluto. Non è stata una vittoria a regalargli le attenzioni degli appassionati, ma un nuovoo, questa volta di natura diversa rispetto ai casi precedenti., impegnato nel secondo turno degli US Open 2023, stava avendo non poche difficoltà contro il francese Arthur Rinderknech, in vantaggio 6-4 5-3. Nel corso del nono game del secondo parziale,ha tentato di recuperare in uno stato di equilibrio non ideale una palla, ma il piede destro ha subìto una torsione non naturale. La caviglia è stato il punto interessato e l’azzurro è finito a terra, lasciandosi andare a ...