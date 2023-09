Tennis | Berrettini in attesa dell’esito degli esami diagnostici | Coppa Davis a rischio

(Di venerdì 1 settembre 2023) New York – Sembra non abbandonare la carriera di Matteola sfortuna. L’Azzurro si deve di nuovo confrontare con un grave infortunio e stavolta alla caviglia. Ha messo probabilmente male il piede in campo ieri pomeriggio al Flushing Meadows dell’US Open mentre giocava con il francese Arthur Rinderknech, per l’accesso al terzo turno. (leggi qui) La caviglia sembra essersi girata e le urla strazianti dal dolore del romano hanno squarciato il silenzio dello stadio.ha detto stop al Torneo. Si attendono adesso gli esitiaccertamentifatti. Diranno il grado della distorsione avuta. Potra proseguire la stagione? Glidiranno tutto e decideranno i prossimi appuntamenti del campione azzurro. All’orizzonte c’à la ...

