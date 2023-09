Temptation Island | Perla e Greta si attaccano sui social | che è successo

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 1 settembre 2023) A distanza di un mese dalla fine di, alcuni protagonisti del programma incentrato sulle tentazioni stanno continuando a far parlare di sé. In particolar modo, a generare molto clamore in queste ore sono stateVatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, eRossetti, ex tentatrice e attuale fidanzato del giovane. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui sul web hanno iniziato a trapelare delle voci di crisi trae Mirko. Tali segnalazioni sono state inviate anche a, la quale ha pubblicato dei video per commentare l'accaduto. Da quel momento, tra le due ragazze è partito un vero e proprio dissing, che sembra avere l'aria di continuare ancora a lungo. Il piccato dissingtraRossetti e ...