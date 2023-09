Temptation Island | le coppie che stanno ancora insieme

' si è concluso da più di un mese. Il programma di Maria De Filippi anche quest'anno è stato molto seguito dal pubblico di Canale 5 con picchi di share che hanno superato il 26% per ...... soldi con cui si potrebbe produrre qualcosa di veramente culturale: non so, una puntata di. Ieri una mia amica con una vocazione per la permalosità e i predicozzi ha fatto una ...L' ex fidanzata di Francesco Chiofalo ed ex protagonista dell'edizione didel 2017 lo scorso settembre aveva annunciato ai suoi followers di aver subito un aborto, perdendo la ...

Temptation Island, Selvaggia Roma parla del dolore per l'aborto Isa e Chia

Scopriamo i fidanzati che hanno superato le insidie del programma e i nuovi amori nati con il docu-reality di Canale 5 ...A Temptation Island Perla Vatiero ha messo fine al suo fidanzamento con Mirko Brunetti. Uscita dal programma ha avviato una conoscenza con il tentatore Igor Zeetti. A sua volta anche il suo ex ha ...