TECHETECHESHOW | FLAVIO INSINNA CONDUCE LO SPECIALE DEDICATO A CLAUDIO BAGLIONI

(Di venerdì 1 settembre 2023) Secondo appuntamento per “”, il nuovo programma di prima serata condotto da, in onda venerdì 1° settembre alle 20.35 su Rai 1. Protagonista della puntata sarà, in un viaggio nella sua amata Roma, dai quartieri di periferia dove è cresciuto e ha mosso i primi passi di artista alle piazze e alle ville teatro dei suoi memorabili concerti. “” è un viaggio nel meglio del meglio delle immagini custodite negli archivi Rai. Coni telespettatori potranno fare anche un viaggio nella Roma di, dai quartieri popolari, dove è nato e cresciuto, fino a San Pietro, passando per le piazze che sono state teatro dei suoi concerti più fortunati e ...

