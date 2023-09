Taylor Swift | il film sul suo concerto batte il record di Spider-Man

(Di venerdì 1 settembre 2023)ha infrantoin tutte le classifiche musicali e ora è pronta a travolgere anche i botteghini. Questo perché approderà al cinema il suo tour The Eras World Tour che ripercorre tutti i successi della sua carriera. Da Lover a Fearless passando per Evermore, Reputation, Speak Now, Red, fino ad arrivare a Folklore, 1989 e Midnights.nel suo The Eras Tour ha ripercorso ogni album e per celebrarlo al meglio ora ha deciso di proporlo anche al cinema. “L’Eras Tour è stata l’esperienza più significativa ed elettrica della mia vita finora” – ha scrittosu Instagram – “Sono felicissima di dirvi che presto arriverà sul grande schermo. A partire dal 13 ottobre sarà possibile vedere ildel...

avrebbe fatto impennare l'economia degli Stati nella quale si è esibita. In un certo senso si ripete una situazione che era stata denunciata qualche mese fa, quando Beyoncé si era esibita ...È ufficiale: L'Eras Tour didiventerà un film - concerto, per la gioia dei tantissimi " swifties ", il folto esercito di fan della cantautrice americana. Il film arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 13 ...A saperlo meglio di chiunque altro sono i fan di, che per aggiudicarsi i biglietti per i due show che la superstar americana ha annunciato in Italia per i prossimi 13 e 14 luglio, a ...

Taylor Swift è un'autentica regina e non ha bisogno dei numeri a confermarlo. I suoi però sono davvero da record e certificano un amore per lei e la sua musica davvero planetario e senza fine.Ma adesso sta per arrivare sugli scaffali una nuova aggiunta al catalogo sempre crescente di storie iconiche del supereroe, ispirata a un album di Taylor Swift. Superman ispirato a Folklore di Taylor ...